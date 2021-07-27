Минпромторг предложил учредить в России День качества

Фото: minpromtorg.gov.ru

Минпромторг предложил отмечать в России новый профессиональный праздник — День качества. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов во вторник, 27 июля.

— В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября, — говорится в документе.

Закрепление праздника, по замыслу министерства, поспособствует формированию устойчивого интереса потребителей к качественным услугам и товарам, а также стимулированию предприятий совершенствовать продукцию и услуги.

Выбор даты обусловлен присуждением премий правительства в области качества — мероприятие, как правило, приурочено ко Всемирному дню качества, который отмечается во второй четверг ноября, отмечается в пояснительной записке к документу на портале.