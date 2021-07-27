Дом на 311 квартир построят по программе реновации в Даниловском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Дубининская улица, 59 Карта всех событий

В Даниловском районе в рамках программы реновации по индивидуальному проекту построят новостройку на 311 квартир, которую введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— В Даниловском районе по адресу: улица Дубининская, владения 59 – 69 идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована, — рассказал глава департамента Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет иметь три секции и подземный паркинг. В здании разместятся 311 квартир, общей площадью 18,27 тысячи квадратных метров. Из них 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных.

Во всех квартирах будет проведена улучшенная отделка, соответствующая стандартам программы реновации.

Фасад здания выполнят из навесных трехслойных панелей, облицованных кирпичом, на которых установят корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят.

Дом оборудуют пассажирским и грузовым лифтами с визуальными и тактильными средствами информации. В вестибюле расположатся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и комната консьержа.

Территорию возле дома благоустроят и озеленят, также здесь появятся детская и спортивная площадки и места для отдыха, пишет официальный сайт мэра Москвы.