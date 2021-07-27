Появились кадры с места ДТП около МГУ, где автобус врезался в столб

Фото: Вечерняя Москва

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На улице Ленинские горы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, на месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего транспорт совершил наезд на мачту городского освещения, отметили в ГИБДД.

— В результате происшествия пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще троих пассажиров осматривают медики, — заключили в ведомстве.

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По факту ДТП проводится проверка.