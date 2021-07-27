Двухэтажный торговый центр в Чертанове Южном украсят эркеры с подсветкой

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Варшавское шоссе, вл150Б/1 Карта всех событий

На Варшавском шоссе в столичном районе Чертаново Южное построят двухэтажный торговый центр «Фудхолл на Янгеля», на фасадах которого установят эркеры с подсветкой. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 27 июля.

В составе комплекса, который расположится по адресу Варшавское шоссе, владение 150Б/1, разместятся магазины, рестораны, административные и технические помещения.

— Общая площадь торгового центра составит около 7500 квадратных метров. Стоит отметить, насколько важно, чтобы фронт вылетных магистралей заполнялся качественными объектами общественного назначения. Здесь мы видим как раз хороший пример, с интересным архитектурным обликом, — сообщил Сергей Кузнецов.

Он отметил, что прямоугольная форма здания дополнительно акцентирована выступающими треугольными эркерами и перфорированными панелями с подсветкой со стороны фасада. При отделке специалисты будут использовать также клинкерный кирпич. Кузнецов уточнил, что проект согласовала Москомархитектура.

В отделке здания будут применяться экологически чистые материалы, а также энергосберегающие светопрозрачные конструкции. Объект выполнят в светло-коричневых цветах. Витражное остекление тонируют и выполнят с темно-серыми переплетами.

Высота торгового центра составит два этажа и подвал. Магазины, расположенные на первом этаже, будут иметь обособленные входы.