Двухэтажный торговый центр в Чертанове Южном украсят эркеры с подсветкой
На Варшавском шоссе в столичном районе Чертаново Южное построят двухэтажный торговый центр «Фудхолл на Янгеля», на фасадах которого установят эркеры с подсветкой. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 27 июля.
В составе комплекса, который расположится по адресу Варшавское шоссе, владение 150Б/1, разместятся магазины, рестораны, административные и технические помещения.
— Общая площадь торгового центра составит около 7500 квадратных метров. Стоит отметить, насколько важно, чтобы фронт вылетных магистралей заполнялся качественными объектами общественного назначения. Здесь мы видим как раз хороший пример, с интересным архитектурным обликом, — сообщил Сергей Кузнецов.
Он отметил, что прямоугольная форма здания дополнительно акцентирована выступающими треугольными эркерами и перфорированными панелями с подсветкой со стороны фасада. При отделке специалисты будут использовать также клинкерный кирпич. Кузнецов уточнил, что проект согласовала Москомархитектура.
В отделке здания будут применяться экологически чистые материалы, а также энергосберегающие светопрозрачные конструкции. Объект выполнят в светло-коричневых цветах. Витражное остекление тонируют и выполнят с темно-серыми переплетами.
Высота торгового центра составит два этажа и подвал. Магазины, расположенные на первом этаже, будут иметь обособленные входы.