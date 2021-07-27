Минтруд предложил отмечать в России День отца

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Министерство труда и социальной защиты России предложило учредить в стране праздник День отца. Соответствующая инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагаемой датой праздника выбрано третье воскресенье октября (в 2021 году оно выпадает на 17-е число). День отца нацелен на «повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей», говорится в пояснительной записке. Авторы проекта отметили, что установление этого праздника обусловлено статье 72 в поправках к Конституции России о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В Минтруде напомнили, что День отца уже отмечается более чем в 15 регионах Российской Федерации.

По данным ведомства, предложения об учреждении Дня отца уже вносил ряд депутатов Госдумы, однако решение так и не было принято.

В октябре 2018 года депутаты Государственной думы в первом чтении отклонили законопроект, в котором предлагалось установить на территории Российской Федерации дату празднования Дня отца, назначив ее на последнюю субботу октября.