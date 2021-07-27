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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

На 15-м километре МКАД столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 27 июля.

Авария случилась на внешней стороне автодороги. Участниками ДТП стали два автомобиля — Mercedes, Citroen и Lada. Один из них перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии есть как минимум один пострадавший. Его осмотрели медики, после чего он был госпитализирован. Кроме того, произошел разлив горюче-смазочных материалов.

Из-за ДТП перекрыли четыре полосы движения.

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