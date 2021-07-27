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Присяжные в Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х годов

Иван Юминов

Происшествия
Присяжные в Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х годов
Фото: пресс-служба суда

Коллегия присяжных заседателей в Московском городском суде признала Сергея Захарова виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 27 июля.

— Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров С. Н. создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство, — рассказали в суде.

За убийство исполнители получили от Захарова по 2500 долларов. В 1996 году подсудимый принял решение об убийстве бывшего члена банды, который дал показания правоохранителям в рамках уголовного дела.

С этой целью он привлек «подчиненных» к совершению преступления, предоставив им информацию о месте жительства жертвы, а также оружие. В качестве вознаграждения они получили 12000 долларов.

Присяжные оправдали Захарова в похищении человека, вымогательстве денег и в одном убийстве, уточнили в Мосгорсуде. Обсуждение последствий вердикта назначено на 30 июля в 10:30.

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