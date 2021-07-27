Карантин объявили в поселении Вороновском из-за бешенства домашнего животного

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в поселении Вороновском устанавливается карантин из-за выявления заболевания бешенством домашнего животного.

— Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 25 сентября 2021 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

На время карантина запрещается проводить выставки животных, а также вывозить их за пределы территории и продавать.

Контролировать соблюдение карантинабудет столичный комитет ветеринарии.

СПРАВКА «ВМ»

Согласно действующему законодательству, прививать домашнее животное от бешенства необходимо, в противном случае владелец несет административную ответственность. Бесплатно это можно сделать в 26 государственных ветеринарных клиниках, а также на выездных пунктах, работающих с апреля по сентябрь в разных районах. Информацию об их расположении и режиме работы можно найти на сайте комитета ветеринарии Москвы.