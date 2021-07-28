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В России предложили запустить женские вагоны в метро

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В России предложили запустить женские вагоны в метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России необходимо провести эксперимент по запуску женских вагонов в метро, чтобы обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте. Письмо с таким предложением направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

По мнению Владимира Петрова, хоть домогательствами в общественном транспорте занимается меньшая часть мужского населения России, девушки все равно испытывают стресс и страх, сталкиваясь с подобным. В социальных сетях можно прочитать множество новостей и комментариев о том, как женщины подвергаются домогательствам и нарушениям личного пространства со стороны невоспитанных мужчин, уточнил автор инициативы.

— В мире уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В странах, где это практикуется, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта, — указано в документе.

В 2015 году с подобной инициативой уже выступали в Совете Федерации. Тогда предложение так и не было реализовано. В прошлом году из-за распространения COVID-19 активисты требовали создать женские вагоны в метро в Казани. По их мнению, это помогло бы снизить риск заражения коронавирусом, поскольку мужчины сидят «широко раздвинув ноги», а женщины вынуждены прижиматься друг к другу и не соблюдать социальную дистанцию.

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