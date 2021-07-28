Медведь убил человека в природном парке Красноярского края

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Один человек погиб в результате нападения медведя на туристическую группу в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе руководства парка.

Трагедия произошла во вторник, 27 июля, и стала второй по счету за текущее лето.

Инцидент произошел в районе девяти озер Араданского хребта. Животное напало на группу, состоящую из четырех туристов, которые в момент нападения совершали спортивный поход.

В УМВД по краю рассказали, что группа туристов, вероятно, приехала из другого региона.

В результате нападения все члены группы, за исключением одного человека, смогли убежать и вернуться на базу. Факт гибели человека был официально зарегистрирован. Погибший был старше 18 лет.

Как сообщают правоохранительные органы, в настоящее время полиция, спасатели и сотрудники парка готовятся отправиться к месту трагедии. По факту произошедшего назначена проверка.

На фоне инцидента руководство парка обратилось в Министерство экологии и рационального природопользования края, а также к главам Ермаковского и Каратузского районов, на территории которых находится природный парк, с просьбой полностью закрыть парк для посещения за некоторыми исключениями.

В пресс-службе парка рекомендовали всем туристам перенести свою поездку в «Ергаки» до того момента, пока не будет принято официальное решение по закрытию территории или ограничению посещения, передает РИА Новости.