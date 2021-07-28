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Власти Москвы реализовали на торгах более 60 земельных участков с начала года

Анастасия Волоснова

Город
Власти Москвы реализовали на торгах более 60 земельных участков с начала года
Фото: https://pixabay.com 

С начала 2021 года Москва реализовала на торгах по продаже и аренде 61 земельный участок общей площадью 22,3 гектара, что сопоставимо с показателями 2020 года. Об этом в среду, 28 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 50 участков город сдал в аренду, а 11 участков отдал на продажу.

— На этих участках появится более 317 тысяч квадратных метров недвижимости: индивидуальной жилой застройки, коммерческих объектов, а также некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов. Для сравнения в прошлом году город реализовал на торгах 62 участка, а в первом полугодии 2019 года — 28, — отметил Ефимов.

В частности, в текущем году 15 участков отдали под индивидуальное жилищное строительство. Среди них четыре участка ушли в аренду, еще 11 — на продажу. Инвесторы также арендовали под коммерческую застройку 25 участков, а под физкультурно-оздоровительные комплексы — 18 участков. Еще три участка были отданы под организацию плоскостных парковок.

Первые полгода 2021 года конкуренция среди столичных инвесторов на торгах выросла с 4,7 участника на лот до шести участников на лот.

— В аналогичном периоде 2020 и 2019 годов она составляла 4,7 и 4,8 участника на лот. На торгах по продаже и аренде участков под индивидуальное строительство в этом году конкуренция составила 9,4 участника против 5,3 и 1,3 в прошлом и позапрошлом годах соответственно, — пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

За полгода десять участков предлагалось сдать в аренду на западе Москвы, восемь — в Троицком и Новомосковском округах. Еще по пять объектов можно было арендовать на востоке и северо-западе столицы, а также в Зеленограде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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