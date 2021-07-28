Почти 80 детей эвакуировали из психоневрологической больницы в Москве из-за пожара

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Россия, Москва, улица Ивана Сусанина, 1 Карта всех событий

Из горящей психоневрологической больницы в Москве эвакуировали 78 детей и 28 взрослых по уходу за ребенком. Об этом в среду, 28 июля, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 28 июля по адресу улица Ивана Сусанина, дом 1. На данной территории расположена психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики, консультативно-диагностическое отделение. Возгорание произошло в системе вентиляции на цокольном этаже больницы, площадь пожара — два квадратных метра.

Из горящей больницы эвакуировали 78 детей, 28 взрослых по уходу за ребенком, а также восемь работников персонала. Позднее возгорание ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

В середине июля сообщалось, что в подмосковной Балашихе ликвидировали открытое горение на складе с резиной. Площадь пожара на складе с автомобильными покрышками составляла 1,8 тысячи квадратных метров.