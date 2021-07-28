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Врач-диетолог рассказала, кому опасно есть много фруктов

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-диетолог рассказала, кому опасно есть много фруктов
Фото: Pixabay

Злоупотреблять фруктами не стоит людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа или предрасположенностью к нему, а также при обострении ряда заболеваний ЖКТ и детям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

По словам специалиста, в некоторых случаях стоит сократить количество фруктов в рационе, несмотря на их полезные свойства: высокое содержание пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Дело в том, что в составе фруктов есть природные сахара, вредные для особых категорий людей при избыточном потреблении.

— Фрукты не стоит есть в неограниченном количестве — особенно тем, у кого имеется нарушение углеводного обмена, предрасположенность к сахарному диабету второго типа. Обычно это заболевание возникает в результате избыточной массы тела. Даже людям с так называемым преддиабетом уже рекомендуется ограничить потребление фруктов из-за содержания в них природного сахара, — посоветовала собеседница «ВМ».

Также при обострении некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта не рекомендуется есть фрукты, овощи и ягоды в сыром виде. Например, свежие яблоки лучше заменить на печеные, подчеркнула Ксения Селезнева.

Диетолог добавила, что злоупотреблять фруктами не стоит и детям. Их рацион должен быть сбалансированным и включать другие основные группы продуктов: овощи, крупы, белковые продукты и другие.

Средняя норма фруктов, которую себе можно позволить без вреда для организма, соответствует примерно 250–300 граммам в день. Однако этот показатель рассчитывается индивидуально, заметила эксперт.

— Все зависит от того, есть ли в рационе человека другие продукты, содержащие сахара — добавленные или природные. Если человек ест еще что-то сладкое, долю фруктов в рационе придется уменьшать, — пояснила она.

Некоторые фрукты содержат больше сахаров, чем другие, рассказала Селезнева. Среди таких — бананы, виноград и хурма. Рекордсмены по количеству сахара — сухофрукты. Их специалист порекомендовала считать десертом, а не полезной альтернативой свежим фруктам.

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