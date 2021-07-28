IT-специалист назвал главные угрозы подключения к бесплатным точкам Wi-Fi

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Летом большинство россиян предпочитают работать и отдыхать в кафе, сидеть в летних верандах и в парках. А для быстрого и бесплатного доступа в Сеть они подключаются к открытым точкам Wi-Fi. Однако подключение к такой точке может обернуться не только получением программ-шпионов на устройство, но и утечкой конфиденциальной информации. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— Во-первых, общедоступные сети Wi-Fi, например, в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники, сидящие за соседним столом, могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы и ссылки с автоматическим скачиванием вредоносного ПО, — сказал эксперт.

Кроме того, злоумышленники часто создают собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные. При помощи них они могут перехватывать, отслеживать, похищать личные данные в зависимости от того, зашифрованы сайты или приложения, используемые пользователями, или нет.

Именно поэтому через публичные сети Wi-Fi крайне нежелательно проверять почту и вводить свои учетные данные на различных сервисах и приложениях, включая мобильный банк. Личные данные в этом случае легко могут быть перехвачены мошенниками.

— Помните, что ваш поисковый трафик почти наверняка анализируется оператором. Не заходите на те сайты, информацию о которых вы предпочитаете скрывать. В целом в общественных местах я рекомендую или использовать мобильный интернет, или использовать надежный VPN. Если же вы вынуждены воспользоваться общественной точкой доступа, не посещайте сайты, на которых необходимо вводить логины и пароли, паспортные и банковские данные, — подчеркнул Кувиков.

По его словам, при подключении к открытому Wi-Fi крайне важно использовать антивирусное ПО, которое также обеспечит безопасное соединение.