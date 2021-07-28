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Андрей Бочкарев: Восьмой участок Юго-Восточной хорды готов почти наполовину

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: Восьмой участок Юго-Восточной хорды готов почти наполовину
Фото: Пресс-служба МУФ

Строительная готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-8) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 45 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы на восьмом участке ЮВХ выполнены на 45 процентов. В частности, на объекте завершены работы по переустройству линий электропередач, в настоящее время проводится демонтаж отключенных опор ЛЭП и электропроводов высокого напряжения, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, на участке ведется строительство четырех путепроводов.

— Путепровод на подходе к тоннелю под путями Павелецкого направления готов на 75 процентов. На другом путепроводе, расположенном вдоль Кавказского бульвара, завершено освобождение территории и переустройство инженерных сетей, начаты работы по устройству свайного основания опор путепровода, — отметил глава строительного комплекса.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» — подрядчика и проектировщика ряда участков Юго-Восточной хорды — Юрия Кравцова, специалисты ведут устройство пролетных строений путепровода через улицу Кантемировская: между опорами 4 и 7 забетонировано правое пролетное строение, в ближайшее время начнется бетонирование левого. Помимо этого, подходит к концу строительство опор и подпорных стен путепровода через Котляковский ручей в районе улицы Бехтерева, в скором времени начнется монтаж балок пролетного строения.

— В районе улицы Бехтерева появятся четыре подземных пешеходных перехода, отделка одного из них уже завершена, еще один находится в фазе активного строительства — забетонировано более 70 процентов конструкции, на остальных двух проводится вынос инженерных коммуникаций, — рассказал Юрий Кравцов.

Он добавил, что проект ЮВХ-8 предусматривает строительство двух очистных сооружений. По его словам, в настоящее время на них завершены работы по строительству ограждающих конструкций стена в грунте, ведется вскрытие и раскрепление котлованов.

Создание хордовой системы скоростных магистралей является ключевым мегапроектом развития столичного дорожно-транспортного каркаса. Хорды свяжут периферийные районы города и снизят нагрузку на дорожную сеть в центре, на МКАД и ТТК.

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