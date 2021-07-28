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Выставка «Смолк — первый голос» откроется в квартире Андрея Белого

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Смолк — первый голос» откроется в квартире Андрея Белого
Фото: Вечерняя Москва

Мемориальная квартира Андрея Белого представляет выставку «Смолк — первый голос», приуроченную к 100-летию со дня смерти А. А. Блока. Андрея Белого и Александра Блока связывали долгие отношения, вошедшие в литературу как история дружбы-вражды.

На выставке посетители увидят материалы, связывающие поэтов: книги Блока из библиотеки Белого, сохраненный Белым лист с его могилы, произведения Белого, увековечивающие его память.

Одним из уникальных экспонатов является портрет Блока на смертном одре работы А. А. Оля. Под стеклом окантованного портрета — волос Блока и цветок с его гроба.

Также публике будут представлены иллюстрации к драмам Блока «Балаганчик» и «Роза и крест» Кирилла Соколова.

Выставка открыта с 5 августа по 30 ноября, сообщается на сайте музея.

В Государственном музее А. С. Пушкина открыта выставка художницы Т. В. Варакиной «Искусство маленьких шагов». Художницей написано огромное количество картин в самых разных жанрах и разной тематики. Зрителей впечатлит природная самобытность мастера, узнаваемый почерк, умение увидеть и донести красоту, способность экспериментировать, выразить на холсте свои чувства, мысли, отношение к людям и миру.

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