Объемы введенного жилья подросли почти на четверть в Подмосковье

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Свыше 3,6 миллиона квадратных метров жилых помещений ввели в эксплуатацию на территории Подмосковья с января по июнь текущего года. Этот показатель практически на четверть выше, чем за аналогичный период в 2020 году. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Минжилполитики.

— За первое полугодие 2021 года в Московской области было введено 3,66 миллиона квадратных метров жилья. Объемы ввода подросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 0,9 миллиона квадратных метров, — уточнили в министерстве.

В результате объемы введенной жилой недвижимости на территории Московской области подросли практически на 25 процентов. В тройке лидеров данной сферы оказались следующие застройщики: МИЦ, ФСК и группа копаний «Гранель», которые построили 93, 199 и 234 тысячи квадратных метров соответственно, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего на территории региона было введено 133 многоквартирных дома, общая площадь которых составила 1,56 миллиона квадратных метров, а также 2,1 миллиона квадратных метров в сегменте индивидуального жилищного строительства.