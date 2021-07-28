Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подарочные наборы вакцинированным москвичам старше 65 лет начали выдавать в поликлиниках

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Подарочные наборы вакцинированным москвичам старше 65 лет начали выдавать в поликлиниках
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Жители столицы старше 65 лет, поставившие прививку от коронавирусной инфекции, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье» в пунктах выдачи, открывшихся в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник.

Для получения набора им потребуются паспорт, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде и сертификат на подарочный набор, который выдается в пунктах вакцинации после введения второго компонента. Право на получение подарочных наборов имеют жители столицы старшего возраста, сделавшие первый компонент вакцины против COVID-19 с 23 июня по 1 октября 2021 года.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак отметил, что именно жители старше 65 лет находятся в группе риска, поэтому городские власти приняли решение таким образомподдержать и поблагодарить их за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и прохождение вакцинации.

— В пунктах выдачи подарочных наборов с сегодняшнего дня работают более 230 социальных помощников — это сотрудники центров социального обслуживания, которые всегда готовы прийти на помощь представителям старшего поколения, — рассказал он.

Число пунктов выдачи подарочных наборов увеличилось почти в два раза. Раньше их выдавали только в центрах соцобслуживания по месту жительства, а 26 июля заработал пункт выдачи в Гостином Дворе, 28 июля — еще в 119 центрах на базе столичных поликлиник.

Коробка «С заботой о здоровье» включает все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета. В нее входят приборы для измерения артериального давления и пульса, витамины, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое.

Подарочный набор москвичи могут получить в любом из пунктов независимо от того, где они прошли вакцинацию. Забрать его можно в течение месяца после введения второго компонента вакцины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
подарокгорожане старшего возраставакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте