Подарочные наборы вакцинированным москвичам старше 65 лет начали выдавать в поликлиниках

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Жители столицы старше 65 лет, поставившие прививку от коронавирусной инфекции, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье» в пунктах выдачи, открывшихся в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник.

Для получения набора им потребуются паспорт, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде и сертификат на подарочный набор, который выдается в пунктах вакцинации после введения второго компонента. Право на получение подарочных наборов имеют жители столицы старшего возраста, сделавшие первый компонент вакцины против COVID-19 с 23 июня по 1 октября 2021 года.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак отметил, что именно жители старше 65 лет находятся в группе риска, поэтому городские власти приняли решение таким образомподдержать и поблагодарить их за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и прохождение вакцинации.

— В пунктах выдачи подарочных наборов с сегодняшнего дня работают более 230 социальных помощников — это сотрудники центров социального обслуживания, которые всегда готовы прийти на помощь представителям старшего поколения, — рассказал он.

Число пунктов выдачи подарочных наборов увеличилось почти в два раза. Раньше их выдавали только в центрах соцобслуживания по месту жительства, а 26 июля заработал пункт выдачи в Гостином Дворе, 28 июля — еще в 119 центрах на базе столичных поликлиник.

Коробка «С заботой о здоровье» включает все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета. В нее входят приборы для измерения артериального давления и пульса, витамины, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое.

Подарочный набор москвичи могут получить в любом из пунктов независимо от того, где они прошли вакцинацию. Забрать его можно в течение месяца после введения второго компонента вакцины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.