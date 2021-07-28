Ростуризм на месяц продлил продажи путевок с кешбэком

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Ростуризм продлил действующее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка до 31 августа. Об этом в среду, 28 июля, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

— Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля, — цитирует руководителя Ростуризма РИА Новости.

Догузова уточнила, что продлить возможность покупки билетов с кешбэком ведомству позволили денежные средства, которые выделило на программу правительство России. Так, российские туристы могут в течение еще одного месяца планировать будущие осенние путешествия.

Спикер отметила, что в настоящее время продолжается очередной этап программы кешбэка для туристов. Путешественники могут купить туры с проживанием с возможностью начать свое путешествие с 1 сентября и до 24 декабря 2021 года. Стать участником водного круиза можно с 1 сентября и до окончания маршрута. Согласно правилам программы, на счет гражданина автоматически вернется до 20 процентов от стоимости тура.

За время запуска программы услугой воспользовались уже более двух миллионов россиян.

Минтранс выработает льготные тарифы на поездки семей с детьми и проведет конкурс на реализацию проекта среди авиакомпаний. Об этом рассказал в понедельник, 19 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин. Из бюджета на данную программу планируют выделить 1,35 миллиарда рублей. Авиакомпаниям будут выдавать субсидии на компенсацию семейных льготных тарифов.