Испытания первой российской вакцины от ВПЧ начались в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Испытаний первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) начались в России. Это заболевание может вызвать рак шейки матки. Обычно в целях защиты от ВПЧ делают прививку импортным дорогим препаратом, однако после завершения исследования появится российский.

Одним из добровольцев, которым ввели вакцину от вируса папилломы человека, стала Олеся Стукова. Несмотря на то, что препарат только проходит клинические испытания, она не побоялась стать добровольцем.

— Кто-то же должен этим заниматься. Данная прививка имеет большую важность для меня. Никаких побочных эффектов от нее у меня не было: ни чесотки, ни головокружений. Ничего, — пояснила девушка.

По ее словам, страшен не сам укол, а вирус, которым заражаются 80 процентов женщин. Инфекция передается половым путем. Она приводит к кожным и онкологическим заболеваниям.

— ВЧП высокого онкориска несет ответственность за возможное развитие рака шейки матки. Данную связь между вирусом и раком шейки матки выявили недавно. За это открытие ученым присудили Нобелевскую премию, — рассказала гинеколог Юлианна Абаева.

Она уточнила, что заражению может быть подвержен и новорожденный малыш, если его мама оказалась беременной в период беременности, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv