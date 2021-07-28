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Пожилая женщина упала в болото на юго-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Пожилая женщина упала в болото на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

57-летней женщина упала в болото на юго-западе Москвы. Женщина объяснила, что оступилась и упала во время прогулки, однако смогла достать телефон и вызвала помощь. Об этом рассказали в среду, 28 июля, в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Местная жительница упала в придорожный болотистый водоем, но не смогла из него выбраться. Росгвардейцы во время патрулирования получили сообщение об инциденте. Они прибыли на место вместе со спасателями МЧС и вытащили женщину, увязшую в иле.

Позже ее госпитализировали.

До этого тонущую пенсионерку спасли из пруда на востоке Москвы. Кроме того, сообщалось, что спасатели помогли тонущему мужчине в озере Белом на востоке Москвы.

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