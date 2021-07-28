Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посвященная юбилею Вальтера Скотта кинолекция пройдет в Доме Гоголя

Ольга Маркова

Развлечения
Посвященная юбилею Вальтера Скотта кинолекция пройдет в Доме Гоголя
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» 11 августа приглашает посетителей в кинолекторий «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Мероприятие в рамках проекта «Киносреды» посвящено 250-летию со дня рождения Вальтера Скотта.

Исторический роман Скотта «Квентин Дорвард» был опубликован в 1823 году. Во Франции роман мгновенно стал бестселлером, а в родной для писателя Англии продавался плохо. Что неудивительно, ведь именно во Франции середины XV века развивается действие книги, описывающей противостояние короля Людовика XI и герцога Бургундии Карла Смелого.

В 1988 году на киностудии «Мосфильм» Сергеем Тарасовым был снят художественный фильм «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии».

На лекции слушатели узнают, чем сюжет фильма отличается от книги; какие замки послужили съемочной площадкой для фильма; истории каких персонажей были полностью опущены в сценарии; есть ли другие экранизации романа.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
писательюбилей«Дом Гоголя»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте