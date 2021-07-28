Посвященная юбилею Вальтера Скотта кинолекция пройдет в Доме Гоголя
Музей «Дом Гоголя» 11 августа приглашает посетителей в кинолекторий «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Мероприятие в рамках проекта «Киносреды» посвящено 250-летию со дня рождения Вальтера Скотта.
Исторический роман Скотта «Квентин Дорвард» был опубликован в 1823 году. Во Франции роман мгновенно стал бестселлером, а в родной для писателя Англии продавался плохо. Что неудивительно, ведь именно во Франции середины XV века развивается действие книги, описывающей противостояние короля Людовика XI и герцога Бургундии Карла Смелого.
В 1988 году на киностудии «Мосфильм» Сергеем Тарасовым был снят художественный фильм «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии».
На лекции слушатели узнают, чем сюжет фильма отличается от книги; какие замки послужили съемочной площадкой для фильма; истории каких персонажей были полностью опущены в сценарии; есть ли другие экранизации романа.
Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.