Ключ расшифрования и компьютер в сейфе: как защищено тестовое онлайн-голосование

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 29 по 30 июля в столице пройдет тестирование системы электронного голосования, в ходе которого жители города смогут высказать мнение по важным вопросам, а разработчики выполнят проверку готовности системы к работе под нагрузкой, ее устойчивость к взлому и новые функции.

Цифровой ключ, при помощи которого можно будет расшифровать результаты тестового голосования, разделили на несколько частей. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, это необходимо, чтобы сохранить в тайне результаты голосования до его окончания.

— Узнать их можно будет только после того, как все части ключа вновь соберут вместе 30 июля, тогда и запустится процесс расшифровки результатов тестового голосования. Чтобы избиратели смогли проголосовать и их голос был зашифрован и затем расшифрован, мы и проводим сегодня эту процедуру, — приводит слова Костырко сайт Общественной палаты Москвы.

Каждая из частей ключа находится на отдельной флешке, которая защищена кодом. Коды известны только хранителям ключей, которыми являются представители Общественного штаба по наблюдению за выборами, общественных организаций и политических партий. Флешки с отрезками кода (частью ключа) будут находиться в запечатанных номерных сейф-пакетах с защитой от вскрытия, которые во время голосования будут храниться в закрытом сейфе. Компьютер, на котором был сгенерирован ключ расшифрования, отключат от интернета, поместят в экранируемый пакет и кейс и отправят на хранение.

— Без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и, соответственно, узнать, как проголосовали москвичи, — пояснила замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Ольга Кириллова.

В тестовом голосовании смогут принять участие совершеннолетние жители Москвы, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Участники получат возможность высказать свое мнение относительно необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции представителей общественно значимых профессий, а также о том, какой транспорт необходимо развивать в Москве в первую очередь — личный или общественный.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.