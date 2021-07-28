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Зеленский опубликовал ответ Путину о единстве русских и украинцев

Полина Долганова

Политика
Зеленский опубликовал ответ Путину о единстве русских и украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ответ, который он ранее обещал дать своему российскому коллеге Владимиру Путину, на тему единства населения России и Украины. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в официальном Telegram-канале Зеленского.

Украинский лидер записал видеообращение, приуроченное ко Дню крещения Руси. В своем поздравлении президент назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 украинские области и Крымский полуостров — ее прямыми наследниками.

По мнению Зеленского, его позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

— Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, — отметил он.

По его мнению, все доказательства его словам содержатся не на бумажных источниках, а в «металле и камне». Кроме того, к этой данности не имеют отношения ни мифы, ни легенды. Эти факты берут свои истоки из городов и улиц Украины.

Лидер отметил, что России не стоит рассчитывать на преемственность в отношении Киевской Руси, потому как «очень дальним родственникам» не нужно посягать на чужое наследство и доказывать свою принадлежность к древней истории.

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля. В ней он назвал возникшую между странами «стену» трагедией. Президент считает, что эта ситуация произошла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о планах прочитать статью Путина и дать ответ. До этого российский лидер заявил, что Украине не нужен Донбасс. Жители Донецка и Луганска, по словам президента, не примут порядки, которые им пытаются навязать угрозами и силой.

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