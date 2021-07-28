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Владимир Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю

Полина Долганова

Политика
Владимир Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин запустил движение железнодорожного транспорта по второму Байкальскому тоннелю. Об этом стало известно в среду, 28 июля.

Магистраль проходит через Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию.

Церемония старта работы тоннеля прошла в формате онлайн-конференции. Помимо главы государства, в ней принимали участие строители, эксперты по эксплуатации, а также руководители Российских железных дорог (РЖД) и главы строительной группы компаний «УСК МОСТ».

Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта развития и реорганизации Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали.

В процессе строительства были задействованы 1,5 тысячи специалистов. Глубина возведенной магистрали составляет 300 метров. В общей сложности под поверхностью земли проложено 6,6 тысячи метров дороги.

Во вторник, 27 июля, «ВМ» писала, что Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске движения поездов по второму Байкальскому тоннелю.

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