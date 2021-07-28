Свыше двух тысяч светофоров перенастроили в Москве с начала года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Свыше двух тысяч светофоров перенастроили в столице с начала 2021 года по просьбам местных жителей. Ежедневного в Москве меняют режим работы не менее десяти светофорных объектов. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

— Специалисты по просьбам горожан регулярно оптимизируют работу светофоров. Это делается для того, чтобы пешеходам, пассажирам общественного транспорта и водителям авто было удобно передвигаться по городу, — пояснили в пресс-службе.

Каждый день в ЦОДД поступают сообщения о неисправной работе светофоров. Москвичи просят проверить работу фаз светофоров, увеличить время горения зеленого сигнала для пешеходов или водителей.

В пресс-службе центра уточнили, что каждый случай рассматривается отдельно, чтобы улучшить ситуацию на том или ином проезжем участке. Ежедневно перенастройке подлежат не менее десяти светофоров, отмечает РИАМО. Особенную важность эта работа приобретает летом на пешеходных переходах в местах притяжения граждан.