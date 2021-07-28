Реконструкцию станции Апрелевка будущего МЦД-4 завершат до конца сентября

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Апрелевка Карта всех событий

Реконструкцию станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которую включат в будущий четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4), планируют завершить до конца сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 28 июля.

В ведомстве отметили, что на станции начался завершающий этап работ.

— Реконструкцию станции Апрелевка планируется завершить в III квартале 2021 года, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты занимаются остеклением фасада вестибюля-конкорса для пассажиров, а также обустраивают сход с него на новую платформу № 1, где идут отделочные работы. Фасад украсят структурные витражи из закаленного прозрачного и затемненного стекла. Площадь остекления составит 5 тысяч квадратных метров, еще около 500 «квадратов» фасадов облицуют гранитом. В пассажирском вестибюле в данный момент монтируют потолочные конструкции и инженерное оборудование.

В ведомстве напомнили, что реконструкция конечной станции МЦД-4 Апрелевка ведется с 2019 года по специальной технологии, для которой не требуется остановка движения поездов. За это время здесь появились три новые платформы с навесами от осадков, мост-конкорс с вестибюлем площадью 2,3 тысячи квадратных метров, который вместил зал ожидания с кассами и турникетами и санитарные комнаты. Станция будет оборудована пятью лифтами и 10 эскалаторами. Новая пассажирская инфраструктура позволит безопасно перемещаться из одной части города в другую, соединив улицы Первомайскую и Августовскую.

— Помимо Апрелевки на Киевском направлении МЖД после реконструкции в 2021 году откроются станции Толстопальцево, Матвеевское, Кокошкино, а также новые станции Аминьевская и Минская. На Горьковском направлении в рамках проекта МЦД-4 будет построена новая станция Ольгино, создан новый ТПУ Серп и Молот, реконструирована станция Железнодорожная, — рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

По его словам, для запуска МЦД-4 идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями МЖД. Так, в районе «Москвы-Cити» строится соединительная ветка длиной 4,2 километра. Кроме того, расширяются участки от станции Москва-Каланчевская до станции Нижегородская, где в данный момент реконструируют шесть железнодорожных путепроводов и мосты через реку Яузу.