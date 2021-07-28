Москва поднялась на 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Москва заняла 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), улучшив свой предыдущий показатель на девять позиций. Об этом сообщается в опубликованном в среду, 28 июля, докладе QS.

Рейтинг публикуется уже в девятый раз. Он включает города с населением от 250 тысяч человек, в которых находятся не меньше двух университетов, попавших в рейтинг лучших университетов мира по версии QS. Авторы исследования считают, что в этом году российская столица улучшила свой результат сразу по нескольким показателям. Они отметили хороший уровень жизни, высокую концентрацию в Москве университетов мирового уровня и отличные карьерные возможности для выпускников вузов.

— Москва предлагает отличные возможности получения доступного образования, отвечающего самым высоким международным стандартам, и отличные карьерные возможности для выпускников — эти отличительные особенности составляют основные конкурентные преимущества города, — рассказал директор аналитического центра QS Бен Саутер.

В рейтинге со 115 участниками в этом году попали пять российских городов. Так, дебютант рейтинга Казань заняла 102-е место. Остальные три российских участника ухудшили свои позиции в списке по сравнению с 2019 годом. Так, Санкт-Петербург опустился на 72 строчку с 66-й, Томску досталось 85-е место (против 73-го в 2019-м), а 107-м стал Новосибирск, ухудшив свои позиции на 15 пунктов.

Статус лучшего студенческого города мира в третий раз подряд достался Лондону. Второе место занял Мюнхен, а третье разделили Сеул и Токио.