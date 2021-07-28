Что принесет противостояние Марса и Юпитера 29 июля

Фото: pixabay.com

29 июля 2021 года произойдет важное астрособытие: Марс войдет в противостояние с целеполагающим Юпитером, который формирует нашу картину мира, дарует счастье и успех. Чего ждать от этого периода в сфере любви и финансов, «Вечерней Москве» рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов» ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Марс в оппозиции к Юпитеру дает избыток энергии, энтузиазма и смелости. Как отмечает ясновидящая, это один из самых удачных из всех оппозиционных аспектов: он может предвещать успех в спорте, войне и политике.

— В этот период ваша соревновательная натура во многом делает вас победителем, но также может привести к ряду проблем. Вы обладаете большим обаянием и харизмой, чем обычно, да и физически более привлекательны. Однако более прямой и порой грубый характер может стать причиной трудностей в отношениях. Вы можете быть слишком властными, добиваясь своего, игнорируя потребности близких людей, и прослыть эгоистом или задирой, — говорит Кажетта.

По ее слова, в этот период важно не переоценивать свои возможности, так как высок риск «откусить больше, чем сможете прожевать», что приведет к вынужденному отступлению от намеченных целей и неловкости.

В период оппозиции Марса к Юпитеру человек стремится все время продвигаться вперед и атаковать, но, чтобы все прошло успешно, нужно научиться делать тактические отступления, чтобы выиграть войну, а не только битву.

— Научившись самоконтролю, смирению и терпению, вы снизите риск возникновения проблем в отношениях, несчастных случаев или переутомления. Уравновешивание духа соперничества с более дипломатическим подходом обеспечит успех, — отмечает ясновидящая.

В период оппозиции Марса к Юпитеру у человека проявляются таланты, предприимчивость и уверенность в себе, необходимые для достижения вершин во многих сферах. Этот транзит повышает уверенность в себе и стремление к победе. Желая большего от жизни, многие будут готовы пойти на риск.

— С позицией «кто не рискует, тот не пьет шампанского» вы наверняка сможете исполнить свои желания и насладиться успехом. Однако очень важно помнить о самоконтроле, смирении и терпении, — говорит Кажетта.

При этом, подчеркивает ясновидящая, будьте внимательны к нуждам других и старайтесь больше сотрудничать, чем ходить по головам. Таким образом, вы обязательно добьетесь успеха и исполнения своих самых заветных желаний, заключила она.