Спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом построят во Внукове

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более четырех тысяч квадратных метров построят на Изваринской улице в столичном районе Внуково. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, комплекс станет важной частью инфраструктуры района.

— На первом этаже разместятся входная группа, вестибюль, ресепшен, гардероб, лифтовой холл, санузлы и медицинский кабинет. Помимо этого, на первом этаже будут залы большого и малого бассейнов с мужскими и женскими раздевалками, душевыми, инвентарными помещениями, — рассказал Валерий Леонов.

Он отметил, что в бассейнах будут проходить занятия по плаванию для детей и взрослых. Рядом с ним оборудуют кабинеты для тренера, медицинского работника, а также помещение сбора проб воды.

Кроме того, в комплексе будет работать тренажерный зал. В здании также разместятся буфет, административные помещения и методический кабинет, добавил председатель Москомэкспертизы.

В подвале оборудуют инженерно-технические помещения, помещения для обслуживания бассейна и электрощитовую. Здесь же расположатся гардероб для сотрудников и комната отдыха. Здание комплекса оснастят грузовым лифтом, которым смогут пользоваться в том числе маломобильные граждане.

Фасад здания облицуют керамогранитом и металлическими панелями, а также декоративными ламелями.

Проект предусматривает обустройство рядом со зданием проездов с разметкой и знаками и тротуаров шириной не менее двух метров. Помимо этого, специалисты восстановят существующие детские площадки, установят наружное освещение, скамейки, урны и озеленят территорию, пишет официальный сайт мэра Москвы.