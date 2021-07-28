В Руспродсоюзе назвали главную причину подорожания кофе

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Основную причину подорожания кофе озвучила пресс-секретарь ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

— Стоимость сырья на мировом рынке на сегодняшний день действительно увеличивается. Есть случаи, когда рост достигает 70 процентов. Главная причина этого заключается в проблемах, связанных с урожаем в Бразилии, — рассказала специалист.

По ее словам, поставщики сталкиваются с удорожанием цен на упаковку.

— Все это естественным образом сказывается на себестоимости производства готовой продукции. В связи с этим компаниям не удается сдерживать рост цен и покрывать возросшие издержки с помощью собственных ресурсов, — добавила Ирина Нагайцева.

Она подчеркнула, что даже в указанном случае заявленный рост будет находиться на минимальном уровне, около 10–15 процентов. Но насколько данный рост отразится на цене банок кофе, выставленных на прилавках в магазинах, по ее мнению, будет зависеть от торговых операторов, отмечает «Радио 1». Если они будут готовы сдерживать собственную наценку, то потребители не заметят большой разницы в цене.