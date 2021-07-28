Стало известно, как люди с постковидным синдромом реагируют на вакцины

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Ученые в ходе масштабного опроса выяснили, как вакцина от коронавирусной инфекции повлияла на здоровье пациентов, которые поставили прививку после длительного течения болезни. Соответствующая статья опубликована на сервере препринтов medRxiv.org.

Статистика показывает, что от 10 до 30 процентов пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции в течение нескольких недель или даже месяцев продолжают испытывать симптомы болезни — слабость, боли в мышцах и голове, а также затуманенное сознание. Врачи называют это состояние длительным ковидом, или постковидным синдромом.

Четкие рекомендации относительно того, можно ли таким пациентам ставить вакцину, отсутствуют. Однако были проведены несколько научных исследований, которые показали, что после вакцинации у людей с постковидным синдромом наблюдалось уменьшение или полное исчезновение симптомов.

В то же время наблюдаются случаи ухудшения состояния после вакцины.

Ученые из Великобритании и США взяли для исследования данные международной организации Survivor Corps, которая отслеживает состояние людей после перенесения COVID-19. В ее базе данных содержатся сведения о 170 тысячах переболевших коронавирусной инфекцией.

Согласно результатам,40 процентов людей с длительным течением ковида после вакцины почувствовали улучшение состояния, а 14 процентам стало хуже.

В настоящее время исследование продолжается. Оно преследует цель оценить изменение иммунных ответов у людей с постковидным синдромом после вакцинации.

На первом этапе исследователи пришли к выводу, что иммунный профиль у таких пациентов не однородный. При этом, женщины демонстрировали более устойчивый Т-клеточный иммунный ответ по сравнению с мужчинами, в организме которых вирус, судя по всему, сохраняется более продолжительное время.