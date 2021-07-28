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Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше

Иван Юминов

Общество
Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше
Фото: Администрация президента РФ

Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со 2 августа, чтобы родители и дети смогли не спеша подготовиться к учебному году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 28 июля.

Во время совещания о подготовке к новому учебному году глава государства, помимо прочего, спросил у главы Минтруда Антона Котякова, можно ли начать «школьные» выплаты раньше запланированного. Это позволило бы людям подготовиться к школе в плановом порядке, добавил Путин.

— Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику (2 августа — прим. «ВМ») мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей, — рассказал министр.

Для этого, в частности, Минтруд внесет поправки в постановление правительства, где указана предыдущая дата начала выплат. Путин поблагодарил министра и предложил так и поступить, отмечает ТАСС.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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