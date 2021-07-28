Главная выставка страны пригласила в свой «Мир»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Главная выставка страны 1 августа отметит свой 82-й день рождения. Год не юбилейный, но тем не менее праздник по традиции пройдет с большим размахом. Гостей приглашают на программу «Мир ВДНХ», которая растянется на все выходные и порадует несколькими зрелищными мероприятиями.

Специальную программу подготовил Музей Гаража особого назначения ФСО России. Праздничные мероприятия здесь стартуют 31 июля с торжественного проезда мотоциклистов почетного эскорта от музея по Кольцевой дороге ВДНХ. 31 июля и 1 августа также пройдут показательные выступления подразделения.

Музей транспорта Москвы в выходные дни проведет бесплатные экскурсии по выставке «Мечта москвича». 31 июля музей совместно с проектом «Автокультура» приглашает зрителей на заезд ретроавтомобилей, который завершится выставкой участников парада. А на следующий день гостей ждут парад и выставка от автомобильного клуба «Москвич».

Музей ВДНХ проведет бесплатную тематическую экскурсию «С днем рождения, ВДНХ, с днем рождения, музей!». 31 июля и 1 августа центр «Космонавтика и авиация» приглашает на тур «Между небом и землей» и экскурсии «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие» и «Мир во Вселенной».

В Центре славянской письменности «Слово» 31 июля и 1 августа пройдут познавательные прогулки «От «Земледелия» к «Слову», «Мир родного языка: от буквы до книги» (в субботу) и «Мир славянской письменности» (в воскресенье). Музей кукол приглашает в субботу и воскресенье на экскурсии «Король и шут», посвященные самобытному миру русского придворного праздника, истории шутовства и культурных традиций.

Также пройдут бесплатные туры по территории.

В праздничные выходные гости ВДНХ смогут стать знатоками интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Серия игр пройдет в центре «Космонавтика и авиация».

Специальную программу к празднику подготовил образовательный проект «Знание. ВДНХ». 31 июля детей и их родителей приглашают на спектакль-сторителлинг «Дети железной птицы», а 1 августа под куполом павильона прозвучат лирические композиции группы Zoloto.

В «Технограде» 31 июля и 1 августа пройдут дни открытых дверей учебного центра «Становление». 1 августа пройдут мастер-классы по съемке контента от пяти топовых блогеров-миллионников TikTok и Instagram.

Резидент парка ремесел и студии мозаики «Сад «Гранат» в воскресенье проведет тематические мастер-классы, участники которых смогут сделать мини-панно с изображением арки главного входа и мозаику по эскизам барельефов и майолики ВДНХ. А в мастерской Christmas Art в этот день можно будет научиться декорировать деревянные подвески.

Тематическая программа все выходные будет проходить и на «Городской ферме». Здесь проведут творческие мастер-классы «Исторический барельеф ВДНХ» и «Брошка. Я люблю ВДНХ», соревнования «Гонка ВДНХ», фермерские зарядки и флешмоб-поздравления главной выставки страны.

В экоцентре «Цветоводство» 31 июля и 1 августа 12:30 и 16:30 пройдут экскурсии, посвященные историческому значению павильона для всей зеленой отрасли СССР, и мастер-классы по городскому садоводству.

В открытом уличном лектории Музея кино 1 августа пройдет лекция «ВДНХ в кино», а музей «Нефть» представит программу «1939–2021. От сахарной свеклы до нефти». На детской площадке у павильона пройдет квест с Нефтяшей.

Специальный праздничный квест с раскрашиванием баннеров, викторинами, спортивными заданиями и запуском воздушных змеев проведет телеканал «Мир».

В центре «Союзмультпарк» 1 августа можно будет сфотографироваться с любимыми персонажами. К праздничным торжествам с шоу танцующих роботов, фотосессиями и угощениями присоединится и «Робостанция».

Любителей активного отдыха ждут на спортивных мастер-классах.

1 августа пройдут соревнования по экстремальным видам спорта: чемпионат Москвы по самокатному спорту в дисциплине BigAir и чемпионат Москвы по велосипедному спорту в дисциплине BMX.

31 июля в Зеленом театре гостей ВДНХ ждет праздничный концерт. А 1 августа состоятся финальные мероприятия VI международного фестиваля искусств «Вдохновение».

Для участия в некоторых мероприятиях требуется регистрация, сообщает пресс-служба ВДНХ.