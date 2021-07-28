Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде-2020

Фото: instagram/rus3x3

Женская сборная России завоевала серебро по баскетболу 3х3, дебютировавшему в программе Олимпийских игр в Токио.

В финале спортсменки уступили команде США со счетом 15:18. Лучшую результативность среди россиянок показала Анастасия Логунова с шестью очками.

Третье место заняла сборная Китая, обыгравшая французов со счетом 16:14. Серебро отечественных баскетболисток стало для России 22-й медалью на Играх.

В среду, 28 июля, за золотые медали также сражается мужская сборная России по баскетболу 3х3. Она разгромила в полуфинале Сербию со счетом 21:10.

Российские баскетболисты сыграют в финальном матче со сборной Латвии, которая обыграла бельгийцев со счетом 21:8.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.