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Как на ходулях? Леди Гага вышла в свет на 30-сантиметровых каблуках

Анна Михалюк

Общество
Как на ходулях? Леди Гага вышла в свет на 30-сантиметровых каблуках
Фото: instagram.com/ladygaga

Очередной фешен-выпад от Леди Гаги: певица предстала перед поклонниками в черных сапогах на платформе и 30-сантиметровой шпильке. Видеозапись с участием мировой звезды попала в Сеть.

Несмотря на то что исполнительница уверенно держится на каблуках такой высоты, видно, что эта обувь достаточно тяжела в носке: Леди Гага делает небольшие шаги, чтобы не упасть.

Пользователи Instagram, где было опубликовано видео, оценили мастерство дивы. Многие девушки отметили, что на месте Гаги, надев такие каблуки, не смогли бы даже на них устоять.

«Я бы, сделав один шаг, уже лежала бы с тройным переломом. Да, может, это и странная мода, но надо отдать ей должное: так красиво пройтись на таких каблуках — это талант!»; «Отважная женщина!»; «Не сказала бы, что ей самой удобно в них ходить. Впрочем, как и любому другому человеку», — написали они.

Однако были и те, кому походка Гаги не показалась такой уверенной: звезда, подходя к автомобилю, держалась за фонарные столбы, чтобы не упасть.

Леди Гага периодически эпатирует публику своим внешним видом, и появление звезды в такой обуви — уже не первый из подобных приемов. Возможно, девушка использует такие высокие каблуки, чтобы приблизить свой рост, который составляет у певицы 155 сантиметров, к модельному.

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