Психиатр оценила необходимость заводить домашнее животное человеку в депрессии

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Общение с домашними животными положительно сказывается на эмоциональном состоянии человека. При этом заводить питомца для «лечения» от ментального расстройства не стоит. Такого мнения придерживается врач-психиатр, психотерапевт, руководитель Центра ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

Эксперт считает, что лечебный потенциал «общения» с домашними животными не вызывает сомнений: таким образом можно укрепить здоровье и наладить эмоциональную жизнь.

— Теплые чувства и привязанность человека к кошке или собачке делают питомца полноценным членом семьи, позволяют ему делить с ним печали и радости, — рассказала Надежда Панова.

Она также добавила, что это компенсирует дефицит общения и помогает владельцу почувствовать преданность и признательность живого существа. К примеру, кошачье мурлыканье и тепло кошки помогают человеку расслабиться, создают ощущение безопасности. Подобный контакт в результате приводит к выработке окситоцина — гормона заботы.

Как подчеркнула психотерапевт, множество исследований свидетельствуют о роли кошек в стабилизации эмоционального состояния, снижении уровня стресса, раздражительности и тревоги, отмечает РИАМО.

Вместе с тем общение с дружелюбными собаками качественно улучшает навыки общения, снижает уровень гормона стресса (кортизола) и увеличивает уровень физической активности. По словам Надежды Пановой, часто бывает, что животные выступают в роли зоотерапевтов. Они помогают многим пациентам с психическими заболеваниями, а также с аутизмом, ДЦП, депрессией и так далее.

— При этом не всегда людям с ментальным расстройством следует заводить четвероногого питомца. В первую очередь психическое расстройство требует грамотной помощи медицинского специалиста, — подчеркнула врач-психиатр.

По ее мнению, бывают случаи, когда во время болезни у человека не хватает ресурсов даже полить цветы. В таких случаях не стоит говорить об уходе за домашними животными.