Прокурор просит приговорить Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы
Прокурор просит приговорить экс-юриста ФБК* (организация, признанная в России иностранным агентом) Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы по делу о подстрекательству к нарушению санитарных норм. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс службе Преображенского районного суда.
Под ограничением свободы подразумевается запрет на выход из дома с 22:00 до 6:00 и запрет на участие в массовых мероприятиях. Также при положительном вердикте суда Соболь не сможет выехать за пределы Москвы в период ограничения свободы.
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* Организация признана в России иноагентом.