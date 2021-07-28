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Прокурор просит приговорить Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы

Михаил Алимов

Происшествия
Прокурор просит приговорить Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы
Фото: пресс-служба суда

Прокурор просит приговорить экс-юриста ФБК* (организация, признанная в России иностранным агентом) Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы по делу о подстрекательству к нарушению санитарных норм. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс службе Преображенского районного суда.

Под ограничением свободы подразумевается запрет на выход из дома с 22:00 до 6:00 и запрет на участие в массовых мероприятиях. Также при положительном вердикте суда Соболь не сможет выехать за пределы Москвы в период ограничения свободы.

Новость дополняется.

* Организация признана в России иноагентом.

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