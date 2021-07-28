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Минтруд сообщил, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Экономика
Минтруд сообщил, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия вплотную приблизилась к допандемийным показателям занятости. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты страны Елена Мухтиярова в среду, 28 июля.

— Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых, — рассказала она.

Число предложений в региональных службах занятости также выросло. За шесть месяцев объем предложения вырос на 25 процентов до 2,1 миллиона позиций, добавила замглавы ведомства.

Больше всего востребованы, по данным Минтруда, квалифицированные рабочие в областях строительства, транспорта и промышленности — более 460 тысяч вакансий. Восстановлению ситуации на рынке труда, в том числе, способствовали программы по снижению напряженности на нем.

Также на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных и субсидированию найма, подчеркнула Мухтиярова. На удаленной работе продолжаются оставаться чуть более пяти процентов сотрудников, отмечает РИА Новости.

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