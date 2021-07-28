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Умерла бывшая глава Росздравнадзора Елена Тельнова

Иван Юминов

Общество
Умерла бывшая глава Росздравнадзора Елена Тельнова
Фото: YouTube / Adam Smith Conferences

Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 28 июля.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова, — говорится в сообщении.

Тельнова работала в ведомстве с момента его основания, а в период с 2010 по 2013 годы она возглавляла Росздравнадзор. Коллектив выразил соболезнования ее родным и близким, отмечается на сайте ведомства.

Елена Тельнова окончила 1-й Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова в 1977 году по специальности «Фармация». В 1970-1980-х годах она, в частности, была инспектором-фармацевтом и главой отдела организации торговли Аптечного управления исполкома Моссовета.

В 1990-е годы Тельнова возглавляла Департамент фармации Москвы, а также была председателем Комитета фармации города и генеральным директором аптеки № 188.

После отставки из Росздравнадзора она перешла на работу в Национальный НИИ общественного здоровья.

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