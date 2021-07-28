Академик Румянцев: Необходимы специальные условия оказания медицинской помощи старшему поколению

Фото: из личного архива А. Румянцева

Введение в поликлиниках специалистов-геронтологов, создание специального прививочного календаря для пациентов старшего возраста и развитие социальной службы улучшит состояние здоровья пожилых людей в России. Такое мнение выразил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

В ходе дискуссии «Современное доступное здравоохранение — приоритет Народной программы», которая прошла на базе Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», академик Румянцев обратил внимание, что люди старше 60 лет сегодня составляют до 35% населения и требуют особого внимания со стороны здравоохранения и социальных служб.

— Столичная медицина уже сделала первый шаг в сторону пациентов старшего возраста. В Москве в рамках эксперимента выделили группу пациентов с тремя или более диагнозами, каждый из которых требует особого подхода. Таких людей наблюдают самые опытные терапевты, ведь пациентам с множественными диагнозами важно не только назначать лечение, но и его отменять, — подчеркнул Александр Румянцев.

По мнению президента Центра им. Д. Рогачева, введение в штат поликлиник консультантов-геронтологов, специально подготовленных для лечения возрастных заболеваний врачей-терапевтов, позволило бы улучшить медицинское обслуживание пациентов старшего возраста.

Александр Румянцев также предлагает разработать для людей старшего поколения специальный прививочный календарь, который учитывал бы возрастные изменения организма. Академик РАН обратил внимание на то, что социальные службы могут также быть вовлечены в оказание медицинской помощи. В частности, социальные работники могли бы вызывать врачей пожилым пациентам.

Главный врач больницы №40 Денис Проценко в своем выступлении сделал акцент на разработку нового общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. По словам Проценко, в центре системы здравоохранения должен быть пациент, а не амбулаторная карта.

Проценко обозначил пять пунктов, которые на его взгляд, позволят сделать оказание медицинской помощи эффективным и комфортным для пациента. Это прежде всего создание четко работающего первичного звена здравоохранения, пациентоориентированность медицины, цифровизация отрасли, перезагрузка системы подготовки врачей и настройка системы обязательного медицинского страхования.