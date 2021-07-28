В Капотне открылись новые голубятни

Фото: Александр Чикин

После вмешательства депутата Госдумы Петра Толстого в Капотне открыли новые голубятни. Они расположены неподалеку от набережной Москвы-реки.

— После обращения местных жителей благодаря взаимодействию с управой удалось оперативно решить вопрос. Ключи уже переданы волонтерам, акты подписаны, — заявил Толстой.

Ожидается, что в течение месяца подрядчик устранит мелкие недочеты: обустроит подходы к голубятням, доделает окошки и привезет лебедки для открытия выходов.

Старые голубятни — важнейшая визитная карточка района. Они действовали на набережной несколько десятков лет и были под присмотром самих москвичей. Старые голубятни снесли, а новые сооружения не вводили в строй из-за бюрократических проволочек. Объект не был передан на баланс по вине «Жилищника Капотни». Для решения проблемы Петр Толстой направил запрос в ГКУ «УКРиС», а также обратился в районную управу.