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Владимир Машков: Народная программа ЕР должна защитить культуру страны

Павел Гриднев

Общество
Владимир Машков: Народная программа ЕР должна защитить культуру страны
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Культурная сфера России нуждается в защите государства. Об этом заявил артист Владимир Машков в ходе встречи со студентами в штабе общественной поддержки «Единой России».

Владимир Машков прокомментировал недавний указ президента об утверждении стратегии национальной безопасности России. В стратегии особо подчеркивается необходимость защиты традиционных для страны духовно-нравственных основ, культуры и исторической памяти.

— Народная программа, над составлением которой сегодня работает «Единая Россия», должна включать также пункт о защите культуры, — отметил Машков.

Он напомнил, что уже сейчас в Москве работает целый ряд программ по развитию культуры и дополнительного образования детей. В частности, в программе Сергея Собянина «Лучший город земли», которую представили в июне, указаны планы и далее развивать сеть творческого образования из 150 колледжей и детских школ искусств, а также 45 вузов художественного профиля.

— Однако Москва — это не вся Россия. Поэтому важно, чтобы предложения по защите нашей самобытной культуры нашли продолжение в реальной работе органов власти, согласно стратегии национальной безопасности, — подчеркнул артист.

Он заявил, что все предложения, которые были озвучены участниками встречи, будут направлены для включения в народную программу «Единой России».

Направить свои идеи в народную программу может каждый житель. Для этого достаточно передать их в штаб общественной поддержки на улице Покровке, дом 47, либо заполнить анкету на сайте np.er.ru.

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