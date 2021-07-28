В ООН назвали способную стать «суперраспространителем» COVID-19 страну
Мьянма может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему региону. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в этом государстве Том Эндрюс в среду, 28 июля.
— Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин, — рассказал он.
Точное число заражений и смертей из-за коронавируса в стране неизвестно, добавил Эндрюс. При этом он подчеркнул, что Мьянма граничит со странами, где проживает около трети населения планеты.
Коронавирус является убийцей, которому неведома дискриминация, он не уважает границы и национальности, приводит слова спецдокладчика The Guardian.