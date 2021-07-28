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В ООН назвали способную стать «суперраспространителем» COVID-19 страну

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ООН назвали способную стать «суперраспространителем» COVID-19 страну
Фото: russiaun.ru / Сайт постпредства РФ при ООН

Мьянма может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему региону. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в этом государстве Том Эндрюс в среду, 28 июля.

— Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин, — рассказал он.

Точное число заражений и смертей из-за коронавируса в стране неизвестно, добавил Эндрюс. При этом он подчеркнул, что Мьянма граничит со странами, где проживает около трети населения планеты.

Коронавирус является убийцей, которому неведома дискриминация, он не уважает границы и национальности, приводит слова спецдокладчика The Guardian.

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