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Грузовик врезался в стену Центра оперного пения в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Грузовик врезался в стену Центра оперного пения в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Остоженка, 25с1 Карта всех событий

Авария с участием грузового автомобиля произошла на улице Остоженка в центре Москвы. Машина врезалась в стену здания Центра оперного пения Галины Вишневской.

Водитель грузовика заявил, что ДТП произошло из-за его попытки предотвратить столкновение с легковым автомобилем, который внезапно начал перестраиваться на дороге.

— Я ушел от удара, чуть-чуть зацепил его, чтобы его не переехать и врезался в здание, — рассказал водитель телеканалу РЕН ТВ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции проверили виновника происшествия на алкоголь — показатель алкотестера превысил норму. Водитель грузовика объяснил это тем, что выпил перебродивший квас.

Причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. Сведения о пострадавших в результате аварии не поступали.

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