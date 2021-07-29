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Подозреваемых в разбойном нападении на юношу задержали в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подозреваемых в разбойном нападении на юношу задержали в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Косинская улица Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения на молодого человека в районе Косино–Ухтомский.

Как рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ, в полицию обратился юноша 2002 года рождения. Он рассказал, что 26 июля два человека напали на него возле одного из домов на Большой Косинской улице.

Полицейские выяснили, что двое мужчин с ножом открыто похитили у потерпевшего наушники и мобильный телефон. Затем с помощью отобранного телефона вывели с карты владельца восемь тысяч рублей, вернув после этого гаджет хозяину. Ущерб от действий преступников оценивается в 12 тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны в тот же вечер на улице Заозерная. Ими оказались двое безработных уроженцев Астраханской области и Раменского 1991 и 1996 годов рождения. Возбуждено уголовное дело о разбое, суд изберет фигурантам меру пресечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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