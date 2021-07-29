Россиянки выиграли серебро ОИ-2020 в академической гребле

Фото: instagram.com/rowingrussia

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх в Токио.

В финальном заплыве российские спортсменки продемонстрировали результат шесть минут 51,45 секунды. Первыми пришли представительницы Новой Зеландии, обогнав Степанову и Орябинскую на 1,26 секунды. Третье место заняла команда Канады (+1,91 секунды).

Серебро Степановой и Орябинской стало 24-й наградой в копилке российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Всего в активе команды семь золотых, одиннадцать серебряных и шесть бронзовых наград. Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете после Японии, Китая и США.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.