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Движение на участке МКАД перекрыли из-за ДТП с грузовиком

Татьяна Плотникова

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Движение на участке МКАД перекрыли из-за ДТП с грузовиком
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно перекрыто в связи с аварией с участием грузового автомобиля. Об этом в четверг, 29 июля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел на внутренней стороне 48-го километра трассы, в районе станции Мещерская. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.

Движение в районе ДТП перекрыто по внутренней стороне МКАД, протяженность участка с затрудненным движением — два километра.

Водителей просят выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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