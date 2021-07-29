Движение на участке МКАД перекрыли из-за ДТП с грузовиком
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий
Движение транспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно перекрыто в связи с аварией с участием грузового автомобиля. Об этом в четверг, 29 июля, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Как уточняет ведомство, инцидент произошел на внутренней стороне 48-го километра трассы, в районе станции Мещерская. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.
Движение в районе ДТП перекрыто по внутренней стороне МКАД, протяженность участка с затрудненным движением — два километра.
Водителей просят выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».