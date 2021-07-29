Призер Олимпиады по плаванию Антон Чупков решил закончить спортивную карьеру

Фото: instagram.com/a.chupkov

Российский пловец Антон Чупков объявил о решении прекратить спортивную карьеру. Об этом стало известно в четверг, 29 июля, после очередного выступления спортсмена на Олимпийских играх в Токио.

На дистанции 200 метров брассом Чупков показал время две минуты 7,24 секунды и стал четвертым. После этого пловец рассказал журналистам, что это был один из его последних международных стартов.

Чупков уточнил, что не планирует выступать на следующем чемпионате мира, а также на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Антон Чупков родился в Москве 22 февраля 1997 года (24 года), плаванием занимается с детства.

В 2013 году стал членом молодежной сборной России по плаванию, тогда же выиграл золото Европейского молодежного олимпийского фестиваля на дистанции 200 метров брассом и серебро на стометровке брассом. На чемпионате Европы 2014 года завоевал две бронзовые и одну серебряную медали в личном зачете, две золотые медали в эстафетах.

В 2014 году также участвовал в юношеских Олимпийских играх, выиграл в общей сложности пять медалей, в том числе две золотые, и установил два юношеских мировых рекорда.

В апреле 2015 года 18-летний Чупков стал чемпионом России на дистанции 200 метров брассом, что стало первым значимым титулом в его взрослой спортивной карьере.

Антон Чупков — двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом, действующий рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта России.