Подозреваемых в угонах на семь миллионов рублей задержали в Подмосковье

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области участников этнической группы, которая специализировалась на кражах машин корейского производства. Об этом в четверг, 29 июля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

По данным следствия, злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили иномарку в подмосковном Дзержинском. Полицейские в течение нескольких часов установили подозреваемых и задержали их в «гараже-отстойнике», где находилась угнанная машина.

При обысках по месту проживания задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые использовали во время совершения преступления, а также оборудование для вскрытия охранных систем и запуска двигателя машин. Кроме того, полицейские нашли еще два ранее похищенных автомобиля.

Следователи считают задержанных причастными к совершению еще шести аналогичных преступлений, сумма ущерба от которых превышает семь миллионов рублей.

Возбуждены дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Один из подозреваемых задержан, еще двое заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».